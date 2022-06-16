16 Июня 2022 11:58

Мы живем не по средствам – глава Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О неэффективном использовании выделяемых из Национального фонда средств заявила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем важным обозначить ряд системных проблем, решение которых позволит повысить эффективность расходования государственных ресурсов. Первое – мы живем не по средствам. В 2021 году обеспеченность расходов республиканского бюджета чистыми доходами, не считая гарантированных и целевых трансфертов из Нацфонда и поступлений займов, составила 50 %. Это и есть наши реальные возможности, без учета сырьевого сектора. Несмотря на ограниченные возможности бюджета, в 2021 году мы начали более 1,1 тыс. новых проектов. 90 % проектов реализовалась за счет средств Национального фонда», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената.

При этом, по ее словам, в прошлом году не завершено по плану 64 проекта.

«Расходование средств Нацфонда, во-первых, не соответствует утвержденной концепции, во-вторых противоречит прогнозам развития мировой экономики. По информации Всемирного банка темпы роста мировой экономики резко упадут с 5,7 % в 2021 году до 2,9 % в 2022 году. Плюс другие внешние негативные факторы, которые очевидно скажутся и на нашей экономике, причем не лучшим образом. Мы должны быть к этому готовы», - отметила спикер.

Глава Счетного комитета подчеркнула, что в этом году нас спасает цена на нефть.

«Однако, больше половины выделенных из Нацфонда средств мы направляем на текущие мероприятия. И сейчас, при формировании республиканского бюджета на будущий год, похоже происходит то же самое. Простая логика подсказывает, что должен быть полностью сформирован текущий бюджет, и только после этого, из того, что осталось, необходимо формировать бюджет развития. Рассчитываем, что Минфин будет придерживаться этой позиции, чтобы в середине финансового года не ставить ребром вопрос о выделении средств из Нацфонда», - заключила Н. Годунова.