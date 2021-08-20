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Мы жили, живем и будем жить в согласии - Павел Казанцев о вопросах языка в Казахстане

20 Августа 2021 18:38
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Мы жили, живем и будем жить в согласии - Павел Казанцев о вопросах языка в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев высказался о вопросах языка и межэтнического согласия в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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«Хочу поделиться своим мнением о нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка. В нашей стране не существует проблем на этот счет. Всегда самые разные национальности жили мирно друг с другом, никогда не было и нет проблем во взаимопонимании. Все большую роль обретает казахский язык. Для представителей самых разных национальностей он становится неотъемлемой частью жизни», - написал Павел Казанцев в своем Facebook .

«Уже не вызывает удивления, когда казахстанцы других этносов свободно говорят на казахском языке. Все это происходит эволюционно, без принуждения. Обращаюсь ко всем, кто чрезмерно обеспокоен межэтнической ситуацией в Казахстане. Единичные случаи никак не характеризуют ситуацию в целом. Мы жили, живем и будем жить в согласии! « - добавил мажилисмен.


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#Мажилис   #Общество  
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