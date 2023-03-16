Мы защищаем права простых людей - Народная партия Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана уделит особое внимание защите прав простых людей, в том числе многодетных матерей и детей, молодежи и молодых семей. Об этом заявила член НПК Оксана Аубакирова в ходе дебатов на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вера ведет человека вперед и разочаровывает в жизни. Прежде всего, мы верим в Бога, а затем в себя. Казахский народ пережил и войну, и голод. Несмотря ни на какие трудности, он не унывал. Легко уехать в другую страну или сидя дома говорить, что за меня все уже решено. Я могла бы сделать то же самое. Но вот сегодня в 20:00 я вышла сюда, оставив дома своего болеющего ребенка, которому чуть более годика. Это не от делать нечего. Женщина всегда думает сначала о близких, а потом только о себе, особенно, мать. Как много матерей, которые не могут сегодня вовремя выйти на пенсию. Лично я желаю, чтобы мой сын вернулся живым и здоровым из армии, чтобы мои дети стали учеными и трудились во благо нашей страны», - сказала Оксана Аубакирова.

Представитель партии заявила, что не хотела бы работать до 63 лет, а хотела бы стать образцовой бабушкой и воспитывать молодое поколение.

«Это желание не только мое, но и многих матерей. Мы живем в деревне, недалеко от столицы. Здесь нет газа, нет воды. Что мы можем потребовать у населения, которое ежедневно пользуется привозной водой? Кто-нибудь сегодня думает о людях с особыми потребностями, парализованных детях, страдающих аутизмом? Больные дети, у которых есть родители, каким-то образом еще могут получить возможность социализации в обществе. А как быть с теми, у которых нет родителей? Может быть, среди них есть будущие Эйнштейны? Кстати, Эйнштейн тоже был аутистом. Сегодня я с большой надеждой выхожу сюда», - заявила Оксана Аубакирова.

Она также добавила, что Глава государства объявил план политических реформ.

«У нас появился Конституционный суд, Уполномоченный по правам человека, изменены условия для регистрации политических партий, появились две новые партии. Беспартийным гражданам вернули конституционное право быть избранными, сотни граждан страны выдвинули свои кандидатуры по одномандатным округам в маслихаты и Мажилис. Народная партия Казахстана защищает права простых людей, многодетных матерей и женщин, детей, молодежи и молодых семей. Это партия шахтеров и металлургов, за нами стоят миллионы трудящихся», - подчеркнула Оксана Аубакирова.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.