21 Июня 2022 22:49

Мы забыли про детей и начали говорить только о бизнесе – предприниматели ArtSportEdu

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели заявили о важности совместной выработки новых требований, предъявляемых к поставщикам услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации поставщиков ArtSportEdu.

Представители Ассоциации поставщиков ArtSportEdu встретились с министром культуры и спорта РК Дауреном Абаевым. Они отмечают, что необходимо отстранять недобросовестных поставщиков с помощью умеренного общественного и государственного контроля.

«Провокационными заявлениями мы мало того, что вносим смуту, мы людей дезинформируем. Очень важно выстроить работу с государством и родителями. Да, проблемы есть, но можно спокойно приходить и договариваться. С помощью митингов и криков мы ни к чему не придем. Программа изначально имела свои недочеты, которые необходимо решать совместными усилиями», – сказала председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат.

Социальные предприниматели обсудили с министром вопрос создания рабочей группы с участием экспертов.

«Мы хотим, чтобы нам педагоги помогали разрабатывать документы, потому что речь идет о детях. Да, мы делаем в рамках НПА учебную программу, но мы же не педагоги. Хотим консолидировать всех поставщиков, обучать их, чтобы они могли вести переговоры, соблюдать этику и понимать, к чему мы все стремимся. Какая наша конечная цель. Деньги и бюджет? Это одна история. Мы забыли про детей. Кто-то должен сделать волевое решение и сказать: давайте садиться за стол и решать, но риторика должна быть спокойной», – отмечает региональный директор Ассоциации ArtSportEdu по Нур-Султану Юлия Челнокова.

Представители Ассоциации убеждены, что в состав рабочей группы помимо поставщиков услуг должны войти эксперты, депутаты, представители Минфина, Минюста, МЦРИАП, Министерства науки и просвещения, Счетного комитета, НПП «Атамекен».

Ранее сообщалось, что Минкультуры предлагает наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг. На предложение Министерства культуры и спорта РК наделять акиматов компетенцией проверки кружков глава Ассоциации поставщиков Лана Болат заявила о том, что СРО поставщиков (саморегулируемая организация) сама будет отслеживать недобросовестных поставщиков, предоставлять информацию о них в акимат или в министерство.