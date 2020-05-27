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Мы за совершенствование системы образования – педагоги Семея о поручениях Президента РК

27 Мая 2020 22:05
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Мы за совершенствование системы образования – педагоги Семея о поручениях Президента РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Педагоги Семея поддерживают поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию системы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полностью поддерживаем нашего Президента РК Касым-Жомарта Кемеливича Токаева, в его в стремлении к совершенствованию системы образования. Мы согласны, что базовым условием качество образования является школьная инфраструктура соответствующая современным нормам и стандартам. Радует, что по государственной программе образования уже к 2025 году планируется построить 800 новых школ, которые смогут принять в своих стенах более 650 тысяч школьников. Очень радует и то, что утверждается новая медаль «Халык алгасы», которой будут награждаться профессионалы, плодотворно работающие в сфере образования», - отметила учитель начальных классов средней школы-лицея №7 Рузана Мустафина.

Учитель 17 школы Толкын Секетаева считает, что все поручения Президента, которые прозвучали во время заседания Национального совета общественного доверия своевременными. При этом педагог отметила, что в уходящем учебном году государство уделило большое внимание сфере образования. В частности, был принят Закон «О статусе педагога» и увеличена заработная плата.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование,
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Орал Ерланулы

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