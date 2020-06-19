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Мы всегда вместе с Вами! - президент Назарбаев Университета направил письмо Елбасы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июня 2020, 11:00
Мы всегда вместе с Вами! - президент Назарбаев Университета направил письмо Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу направил письмо от имени Назарбаев Университета, и от группы компаний «Jýsan» Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает МИА «Казинформ».

В своем обращении Шигео Катсу выразил Елбасы благодарность от имени студентов, преподавателей, всего сообщества Назарбаев Университета за оказываемую поддержку и вместе с группой компаний «Jýsan» пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

«Эпидемия COVID-19, взявшая начало в Китае в декабре прошлого года, и первоначально являвшаяся лишь проблемой локального характера, в течение всего нескольких недель и месяцев преобразовалась в глобальную эпидемию катастрофического масштаба, изменив характер взаимодействия в обществе и взаимоотношений между странами. Стремительное распространение инфекции COVID-19 привело к изменению социальных отношений в обществе и изоляции людей, показав их уязвимость. Пандемия разрушает природу человека как социального существа и наносит ущерб человечеству», - говорится в обращении.

Своё письмо Ш.Катсу подытожил словами: «Мы всегда вместе с Вами!».


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