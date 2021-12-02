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Мы всегда готовы к конструктивной критике – Аида Балаева

2 Декабря 2021 20:03
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Мы всегда готовы к конструктивной критике – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Критика способствует повышению качества сериалов. Такое мнение высказала в ходе презентации исторических сериалов от от телеканала «Qazaqstan» в «Казмедиацентре» министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

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«Съемка кино, в том числе производство исторической медиапродукци – это не разовое создание интересных вещей. Это требует высокого качества и глубокого содержания. Особенно исторические сериалы, которые являются идеологическим инструментом формирования сознания поколения. Поэтому Глава государства в своей статье «Независимость дороже всего» обратил особое внимание на этот вопрос. В этом есть свой смысл. Мы не должны забывать о прошлом, чтобы знать цену Независимости. Какие пути мы прошли в истории, какие у нас были деятели? Мы все должны это объяснить нашим потомкам», – сказала А. Балаева.

По ее словам, именно поэтому Президент дал поручение увеличить выпуск исторических сериалов. С помощью этих сериалов подрастающее поколение будет ознакомлено с историческими личностями и их образцовым жизненным путем.

«Конечно, нет ничего безупречного. Поэтому мы не ждем только похвал. Это очень важно. Ваши справедливые оценки, напоминания, мнения помогут выявить недостатки, повысить качество следующих фильмов», – подчеркнула министр.


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#Культура   #СМИ   #Связь, ТВ, IT   #МИОР  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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