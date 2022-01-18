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Мы всецело поддерживаем Президента - член общественного совета Актюбинской области

18 Января 2022 20:22
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Мы всецело поддерживаем Президента - член общественного совета Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Член общественного совета Актюбинской области Нурбатес Тобагабылова выразила поддержку обращению Президента от 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, в обращении основной акцент был сделан на социальных вопросах, решении насущных проблем казахстанцев.

Н.Тобагабылова считает, что постепенно принятые изменения будут способствовать дальнейшему развитию страны.

«В обращении Президента народу Казахстана были поставлены конкретные цели и задачи. В первую очередь Глава государства обозначил новые векторы социально-экономического развития страны. Все требования митингующих были услышаны. Думаю, что так постепенно будут внесены изменения в различные сферы жизнедеятельности. В выступлении Президента был определен качественно новый этап дальнейшего развития страны и это радует. Мы всецело поддерживаем нашего Президента», - заявила член общественного совета области Нурбатес Тобагабылова.


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#Актюбинская область  
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Автор:

Самал Ендибаева

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