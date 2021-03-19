Мы все виноваты в том, что у нас появились чуждые ценности – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все члены общества виновны в том, что распространяются чуждые ценности. Такое мнение высказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на «круглом столе» по вопросам духовного развития и сохранения национальных ценностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У ребенка, воспитанного на основе национальных ценностей, лучше успеваемость, больше интеллектуальных сил. Мы должны довести это до общества, до родителей. Сейчас в нашем обществе не хватает доброты. Мы перестали проявлять милосердие друг к другу. Перестали проявлять уважение. Все это наносит вред нации. Не допустить этого – в наших с вами руках», – сказала А.Балаева.

По ее словам, на конкурентоспособность человека влияют три фактора. Первый – здоровье, второй – квалификация и знания, третье – правильный выбор профессии. Для того, чтобы не потерять свои национальные ценности, человек должен вырасти, впитав в себя духовную модернизацию, и здесь велика роль семьи.

В свою очередь, депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы отметил, что чуждые ценности проникают в общество и на казахском языке. Дело в том, что сейчас в городах говорят по-казахски, а живут по-европейски. Раньше считалось, что если городские казахи будут говорить по-казахски, нации ничто не угрожают. Оказалось, что можно терять национальную идентичность, говоря на родном языке. Это влияние урбанизации. Проблему не удастся решить только с помощью языка.

«Мы живем в обществе. Общество большое. Наше общество разделилось надвое: демократическое общество и общество, выросшее на национальных позициях. Абай говорил, что «человека воспитывает эпоха. Если человек плохой, виновны в этом все его современники». В том, что у нас появились чуждые ценности, виновны мы все – члены общества», – сказала А.Балаева, подводя итоги обсуждения.

В заключение министр отметила необходимость пропаганды национальных ценностей, их возрождения.