Мы все в ответе за безопасность и стабильность в Казахстане – КНПК о событиях в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана выразила глубокую скорбь в связи с гибелью граждан в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу партии в Facebook.

Коммунисты считают, что этот вопиющий случай, когда некоторые граждане, действуя из хулиганских побуждений, начали конфликт между собой, который перерос в беспорядки, привел к жертвам, должен быть объективно расследован. Виновные должны быть жестко наказаны.

«Мы уверены, что в нашей многонациональной стране, где идеи интернационализма и братства народов культивируются с детских лет, действия отщепенцев не смогут нарушить устоявшиеся теплые, дружеские отношения между представителями различных этносов!», - заявили в партии.

Коммунисты призвали казахстанцев не поддаваться на различные провокации.

«Мы уверены, что голос разума возобладает, эмоции уйдут, истина станет ясна, правоохранители выявят, накажут виновных, и мир вернется в дома наших братьев и сестер! Казахстан - наш общий дом, мы все в ответе за безопасность и стабильность в нем! Только в нашей монолитности наша сила, и только так мы сможем противостоять различным вызовам и угрозам!» - призвали в КНПК.

Коммунистическая Народная партия Казахстана будет держать на контроле объективность расследования и настаивать на повышении эффективности государственной политики в сфере общественной безопасности, резюмировали в КНПК.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.



