Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа – Крымбек Кушербаев о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев выступил на встрече с интеллигенцией Алматы по обсуждению Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обновленная нация способна продемонстрировать достижения нового поколения. Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа, которые будут примером для мира. В Послании Главы государства народу Казахстана отмечены важные слова Ахмета Байтурсынова: «Чтобы иметь знания, необходимо учиться. Чтобы быть богатым, нужно иметь дело. А для могущества необходимо единство и сплоченность». Надо работать на этом пути. Поэтому Глава государства особо подчеркнул шесть позиций. Во-первых, необходимо, чтобы поколение 21 века было глубоко образованным. Во-вторых, молодое поколение должно быть адаптировано к управлению страной. В-третьих, при осуществлении любого дела необходимо превратить свою профессиональную направленность в образ жизни. В-четвертых, железная дисциплина и высокая ответственность должны быть у всех. В-пятых, не следует забывать о справедливости. В-шестых, человеческие качества: аккуратность, беспечность. Чистота души нужна как обществу, так и человеку. Мы хотим видеть настоящего казаха именно в этом образе. Только тогда мы сможем создать конкурентоспособное государство и интеллектуальную нацию», - отметил госсекретарь в своем выступлении.

Напомним, в Алматы проходит заседание по обсуждению Послания Президента РК с участием госсекретаря РК Крымбека Кушербаева с представителями интеллигенции.