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Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа – Крымбек Кушербаев о Послании

4 Сентября 2020 13:39
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Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа – Крымбек Кушербаев о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев выступил на встрече с интеллигенцией Алматы по обсуждению Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обновленная нация способна продемонстрировать достижения нового поколения. Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа, которые будут примером для мира. В Послании Главы государства народу Казахстана отмечены важные слова Ахмета Байтурсынова: «Чтобы иметь знания, необходимо учиться. Чтобы быть богатым, нужно иметь дело. А для могущества необходимо единство и сплоченность». Надо работать на этом пути. Поэтому Глава государства особо подчеркнул шесть позиций. Во-первых, необходимо, чтобы поколение 21 века было глубоко образованным. Во-вторых, молодое поколение должно быть адаптировано к управлению страной. В-третьих, при осуществлении любого дела необходимо превратить свою профессиональную направленность в образ жизни. В-четвертых, железная дисциплина и высокая ответственность должны быть у всех. В-пятых, не следует забывать о справедливости. В-шестых, человеческие качества: аккуратность, беспечность. Чистота души нужна как обществу, так и человеку. Мы хотим видеть настоящего казаха именно в этом образе. Только тогда мы сможем создать конкурентоспособное государство и интеллектуальную нацию», - отметил госсекретарь в своем выступлении.

Напомним, в Алматы проходит заседание по обсуждению Послания Президента РК с участием госсекретаря РК Крымбека Кушербаева с представителями интеллигенции.


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#Президент Казахстана   #Алматы   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Гульзат Сахова

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