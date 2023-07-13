Мы возвращаем украденное будущее - Никита Шаталов о новом законе

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов подробно рассказал о нормах, внесённых в закон по возврату незаконно приобретённых активов. По его словам, этот закон должен был соблюсти хрупкий баланс между продолжением строительства справедливого Казахстана и инвестиционным климатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент подписал закон о возврате активов, который в ходе первой сессии был разработан нашими депутатами. Это важный и сложный законопроект, работа над которым была интенсивной. Коллеги из рабочей группы сидели над ним по 7 часов в день, стараясь принять его максимально быстро, но не теряя в качестве документа. Этот закон должен был соблюсти хрупкий баланс между продолжением строительства справедливого Казахстана и инвестиционным климатом. В текущем арсенале комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов инструментов было недостаточно, чтобы эффективно изымать активы. В соответствии с мировым опытом появилась процедура гражданской конфискации, которая не ограничена сроками исковой давности», - написал в своём Telegram-канале мажилисмен.

Никита Шаталов отметил, что важной новацией стал добровольный возврат собственности и финансов.

«Безвозмездная передача активов в пользу государства будет рассматриваться каждый раз индивидуально – будут учитываться как инвестиции, созданные рабочие места, так и нарушения законов и получение сверхприбыли как отягчающие обстоятельства. При этом если после передачи будет выявлено, что конкретный олигарх или экс-чиновник утаивал другие денежные потоки, процедура расследования возобновится – и скорее всего, уже через суд.

Рабочим органом для исполнения закона о возврате активов станет профильный комитет в прокуратуре. В сущности, его можно назвать финансовой разведкой, так как он будет заниматься пополнением реестра лиц, которые должны раскрыть историю получения актива и доказать его законность», - отметил депутат.

То есть, все изъятое имущество – добровольно или через суд – будет аккумулироваться в специальном фонде и использоваться для финансирования социальных и экономических проектов.

«Политический смысл этого закона я бы сформулировал так: мы возвращаем украденное будущее. Клептократы украли у нас миллиарды долларов, которые следовало инвестировать в качественное образование, устойчивую инфраструктуру, диверсифицированную экономику. К сожалению, вернуть то, что было своровано, непросто. Но теперь у государства есть достаточное количество инструментов, чтобы процесс был эффективным», - добавил он.