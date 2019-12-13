Мы вместе стали основателями и свидетелями начала новой эры нашей государственности - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках участия в праздничном концерте, посвященном Дню независимости, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

- 16 декабря 1991 года мы, приняв специальный закон, объявили всему миру, что Казахстан – отныне независимое государство. Мы вместе стали основателями и свидетелями начала новой эры нашей государственности. Горжусь тем, что именно на долю моего поколения выпала великая честь претворять вековые чаяния наших предков, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за 28 лет Казахстан прошел путь, на который у других государств уходили века.

- Благодаря сплоченности народа мы построили сильное, независимое и процветающее государство. На протяжении всего этого пути я чувствовал безмерную поддержку каждого из вас, каждого казахстанца. И каждому из вас я адресую сегодня слова моей благодарности, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана рассказал о достижениях, которые страна достигла за годы своей независимости.

- За годы независимости мы построили открытую рыночную экономику. Казахстан – абсолютный лидер центрально-азиатского региона по привлечению инвестиций, по объему экономики. Мы реализовали свой геополитический потенциал, создав транспортный коридор, соединивший Восток и Запад континента, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что воля, вера и ответственность за судьбу государства объединили нашу нацию.

- Независимость – это крылья народа. Не каждому народу дается этот бесценный дар. И, даже получив его, не все могут успешно им воспользоваться. В 1991 году мы разорвали путы, связывающие наши крылья, устремившись в самостоятельный полет, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно обратился к молодому поколению казахстанцев.

- Мы создали все условия для вашей хорошей жизни. Поэтому стремитесь вперед, покоряйте новые вершины. Самое главное – берегите единство, мир и согласие в нашей стране. Ведь все это – достижения нашей независимости и гарант нашего дальнейшего развития, - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана признался, что гордится тем, что ему выпала честь тридцать лет трудиться во благо светлого будущего народа страны.

- Важно приумножить то, что добилось наше государство за годы независимости. Поэтому все мы должны сплотиться вокруг избранного народом Президента Касым-Жомарта Токаева. Ведь наши цели и идеи едины – укрепить независимость Казахстана, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Елбасы еще раз поздравил всех с праздником – Днем независимости.







