Мы видим реальные примеры помощи государства фермерам - Глеб Щегельский

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с рабочей поездкой находится группа депутатов Мажилиса Парламента РК, члены фракции партии «Nur Otan» Глеб Щегельский, Куралай Каракен, Сергей Симонов и Асылбек Смагулов. Сегодня они посетили Хобдинский район, где провели встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С жителями села Талдысай Хобдинского района Актюбинской области встретились депутаты Сергей Симонов, Асылбек Смагулов.





Асылбек Смагулов рассказал о приоритетах и о ходе реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Также проинформировал сельчан с законодательной работой Мажилиса.





«Скот является основным источником существования сельских жителей, поэтому усилены меры наказания за его кражу. Теперь в Уголовном кодексе это будет рассматриваться как отдельная норма. Данный вид преступления не подлежит к разрешению путем примирения сторон», - сказал он.





Также депутат Мажилиса отметил об ужесточении меры наказания в отношении водителей в нетрезвом состоянии. Жители села Талдысай на встрече не стали затрагивать проблемы газификации, водоснабжения, потому что для них созданы все условия. В селе, входящем в состав округа, с населением 903 человека, действуют школа, детский сад «Гаухар», модельная библиотека и ФАП. Также здесь успешно трудятся 14 крестьянских хозяйств, 16 частных предпринимателей.

















«В нашем селе освещены все улицы. Есть вода, газ. Построена новая школа. Есть клуб, ФАП. Все это, считаю, благодаря правильной государственной политике. Мы благодарны за все, что имеем, за заботу о нас», - сказал местный аксакал Сагын Алтынбекулы.

Депутаты также посетили ТОО «Бұлақ BEEF», что находится в 15 километрах от села Булак. Глава фермерского хозяйства Казбек Тапаков по программе «Сыбаға» получил кредит в сумме 200 млн тенге, на которые закупил 218 голов племенного КРС породы «Ангус». В будущем он планирует создать репродуктивное хозяйство. В ТОО создано 6 рабочих мест.

Затем депутаты Куралай Каракен и Глеб Щегельский провели встречу с населением в селе в центре патриотического воспитания «Алия», названном в честь Героя Советского союза Алии Молдагуловой. Депутаты рассказали о новшествах в назначении АСП, введении обязательного медицинского соцстрахования, а также ответили на вопросы сельчан.

В селе Алия на сегодня проживает более 1000 человек. С 2011 года село обеспечено питьевой водой, с 2014 года - газом, есть мобильная связь, интернет, дороги внутри поселка асфальтированы, центральные улицы освещены.

«В целом в селе созданы все условия для жизни. Дороги есть, есть газ и вода, можно заниматься сельским хозяйством. В ходе поездки мы увидели реальные примеры успеха наших сельчан, когда человек переехал в село, разводит скот, получив от государства по программе «Сыбага» кредиты и субсидии. Он не жалуется, это и есть конкретные примеры помощи государства фермерам и успешной работы наших граждан. Конечно, каждый должен начать с себя. Мы как депутаты ездим, встречаемся с населением, сегодня в ходе встречи с хобдинцами нам были заданы ряд вопросов. В частности была жалоба по назначению АСП, но мы вопрос взяли на контроль, будем разбираться», - сказал Г.Щегельский.

До 14 января депутаты посетят Уилский район, проведут встречу с коллективом Актюбинского завода хромовых соединений, ознакомятся с объектами строительства по программе «Нурлы жол» и др.