Мы видим хорошие результаты - Алексей Цой о казахстанской вакцине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой планирует одним из первых привиться казахстанской вакциной. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С самого начала, когда коронавирус впервые появился в нашей стране, казахстанские ученые начали разрабатывать отечественную вакцину. Этим занимаются сотрудники Министерства образования, а именно институт проблем биологической безопасности. Наши коллеги на протяжении 70 лет имеют опыт работы с биологическими реагентами. Еще с советских времен была сильная школа. Она сохранена. Сейчас мы прошли две фазы испытаний полностью. В рамках третьей фазы, на которую уже различные группы добровольцев привлекаются, клинические исследования прошли», - сказал министр в интервью агентству «Хабар».

По его словам, около трех тысяч граждан прошли через клинические испытания.

«Мы видим хорошие результаты. Вы знаете, даже сам министр образования привился и другие коллеги. Они имеют стойкий иммунитет. На протяжении нескольких месяцев мы за ними наблюдаем. Сейчас в принципе вакцина уже показала эффективность. Но мы сейчас проходим все этапы проверки эффективности вакцины, безопасности, качества. Она проходит все этапы и процедуры. То же самое, как и у других вакцин, которые проходят проверку в своих странах. Срок, когда мы будем видеть результаты уже третьей фазы клинических испытаний, подходит в апреле. Мы ожидаем, когда придут официальные отчеты. Посмотрим, были ли побочные действия, насколько эффективна эта вакцина», - пояснил Алексей Цой.

По его словам, есть экспертная группа, которая примет решение о допуске этой вакцины уже в массовую вакцинацию.

«Планирую одним из первых привиться казахстанской вакциной, чтобы поддержать наших коллег и еще раз подтвердить, что все, что допущено в Казахстане, официально проверено, гарантировано и безопасно для применения», - заявил Алексей Цой.