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Мы верим, что Елбасы победит эту болезнь – Кайнар Абасов
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Пожелания скорейшего выздоровления высказал Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву генеральный директор ТОО «Хлопкопром Целлюлоза» из Шымкента Кайнар Абасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы, представители бизнеса Казахстана, от всей души желаем Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Мы верим, что он победит эту болезнь. Под руководством Елбасы мы достигли высоких целей, и надеемся достигнуть еще большего», – сказал К. Абасов.
По поводу принимаемых Президентом и Правительством мер по борьбе с коронавирусной инфекцией предприниматель отметил, что работа, проведенная в течение двух месяцев, дала свои результаты. На сегодняшний день Казахстан не понес таких потерь, как некоторые другие страны, где не было принято соответствующих мер для предотвращения распространения инфекции.
Ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
фото: turkestan.atameken.kz
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