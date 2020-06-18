Мы верим, что Елбасы победит эту болезнь – Кайнар Абасов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Пожелания скорейшего выздоровления высказал Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву генеральный директор ТОО «Хлопкопром Целлюлоза» из Шымкента Кайнар Абасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, представители бизнеса Казахстана, от всей души желаем Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Мы верим, что он победит эту болезнь. Под руководством Елбасы мы достигли высоких целей, и надеемся достигнуть еще большего», – сказал К. Абасов.

По поводу принимаемых Президентом и Правительством мер по борьбе с коронавирусной инфекцией предприниматель отметил, что работа, проведенная в течение двух месяцев, дала свои результаты. На сегодняшний день Казахстан не понес таких потерь, как некоторые другие страны, где не было принято соответствующих мер для предотвращения распространения инфекции.

Ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.



