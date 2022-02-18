Мы убедились в правильности реализуемых Президентом инициатив - Серикзат Дуйсенгазин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный айтыскер, поэт Серикзат Дуйсенгазин высказал свое мнение касательно вчерашнего интервью Главы государства телеканалу «QAZAQSTAN», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе интервью мы убедились в правильности реализуемых Президентом инициатив и планов. Были и те, кто высказывал иную точку зрения. Однако Глава государства ведет правильную политику. В ходе интервью Президент сказал, что пока преждевременно делать выводы касательно январских событий, проводится масштабное расследование. Поэтому основные направления, отмеченные Главой государства, должны быть правильно истолкованы и поддержаны представителями интеллигенции населению», - сказал Серикзат Дуйсенгазин.

Поэт отметил, что представители интеллигенции всегда выступали в роли защитников общества, своего рода пионерами.

«Кто является интеллигенцией? Не стоит воспринимать, что это только великие писатели и поэты. Среди них есть и ученые, лидеры общественных мнений, представители различных сфер. Так чем же теперь должна заниматься интеллигенция? Представители интеллигенции должны всегда содействовать развитию государства в правильном направлении, тому, чтобы население правильно понимало проводимую работу», - заявил Серикзат Дуйсенгазин.