Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Мы требуем пересмотреть контракты с иностранными недропользователями – Дания Еспаева

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2023, 22:13
Мы требуем пересмотреть контракты с иностранными недропользователями – Дания Еспаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению разрыва между богатыми и бедными, демонополизации экономики. Об этом заявила член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева в ходе дебатов на телеканале КТК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предвыборной программе партии «Ақ жол» мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению разрыва между богатыми и бедными, демонополизации экономики. Мы знаем, как можно преодолеть бедность – для этого надо создать возможности для массового предпринимательства. Партия «Ақ жол» требует, чтобы малый бизнес освободили от отчетности, дали возможность работать по патенту, увеличив его обороты до 100 млн тенге. И это одна только возможность даст увеличить количество рабочих мест на тысячи, что не сделала ни одна рабочая программа по занятости. Мы требуем пересмотреть наши контракты с иностранными недропользователями и увеличить долю Казахстана в их распределении прибыли», - сказала Дания Еспаева.

Она также отметила, что партия «Ақ жол» требует возврата денег коррупционеров, которые ушли за пределы Казахстана.

«Мы считаем, что даже после отбытия наказания коррупционеры не имеют право выезжать за пределы Казахстана. Для улучшения жилищных условий сельчан мы предлагаем ввести обязательное сельское ипотечное кредитование, а для той молодежи, которая сегодня массово переезжает в города, акиматы должны построить социальное жилье, чтобы эта молодежь встала на ноги и смогла в дальнейшем купить себе более улучшенное жилье. Сегодняшние жилищные программы рассчитаны только на многодетные семьи, а что делать молодым семьям? Поэтому мы предлагаем по ипотечным программам для молодых семей за каждого молодого ребенка снижать процентную ставку», - добавила Дания Еспаева.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.


Выборы   Политические партии   Политика   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай