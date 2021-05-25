Мы своих детей загнали в подвалы, проблему нужно решать - Владислав Сергеев о дворовых клубах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Общественного совета Нур-Султана, руководитель фракции партии «Nur Otan» в маслихате столицы Владислав Сергеев предложил построить физкультурно-оздоровительные комплексы для занятия спортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из направлений, которое будет дополнительно финансироваться – дворовые клубы. Управлению архитектуры и управлению по молодежной политике такое пожелание: проработайте предложение по дворовым клубам. Присутствующие здесь посещали, знают, в каком состоянии они находятся. Они все в нарушении санитарных норм. Мы своих детей загнали в подвалы. Эту проблему нужно решать. От того, что мы выделим деньги для косметического ремонта, - это не решит системно вопрос. Уже до этого мы обсуждали, предлагали, давайте, будем строить маленькие физкультурно-оздоровительные комплексы на 300-400 квадратов во дворах, определим площади. Этого вполне будет достаточно для занятий карате, бокса, но по крайне мере, нужно вывести детей из подвала. Просьба предложить четкие понятные меры», - озвучил свое предложение руководитель фракции партии «Nur Otan» в маслихате столицы Владислав Сергеев.

Руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев ответил, что концептуально согласен с озвученным предложением.

«Администратор программы – управление по молодежной политике. Они сказали, что достаточно провести текущий ремонт. У нас уже есть текущий расчет. Если концептуально подойти, нужно комплексно смотреть, взять район. Если управление архитектуры найдет место, управление строительства займется строительством, думаю, можно выделять деньги. Тем более это потребует небольшого финансирования», - отметил Кайсар Манкараев.