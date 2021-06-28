Мы стоим на пороге четвертой волны - Жандарбек Бекшин об эпидситуации
«Мы стоим на пороге четвертой волны. Получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения штамма «альфа», а очередной подъем заболеваемости вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из города Нур-Султана и России», - сказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. На онлайн- брифинге главный санитарный врач города сообщил, что эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Он отметил, что в июне в городе зарегистрировано свыше 3 800 случаев заражения коронавирусом.
По его словам, предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы не ухудшать и без того сложную эпидобстановку.
«Есть единственная возможность не заболеть - это вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы», - добавил он.