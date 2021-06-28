Мы стоим на пороге четвертой волны - Жандарбек Бекшин об эпидситуации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О возможной вспышке четвертой волны коронавируса заявил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы стоим на пороге четвертой волны. Получен однозначный вывод, что осложнение эпидемиологической ситуации произошло в результате распространения штамма «альфа», а очередной подъем заболеваемости вызван штаммом «дельта», ввезенным предположительно из города Нур-Султана и России», - сказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. На онлайн- брифинге главный санитарный врач города сообщил, что эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Он отметил, что в июне в городе зарегистрировано свыше 3 800 случаев заражения коронавирусом.

По его словам, предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы не ухудшать и без того сложную эпидобстановку.

«Есть единственная возможность не заболеть - это вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы», - добавил он.