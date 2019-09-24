Мы ставили перед собой амбициозные цели и добивались их - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану сегодня есть чем гордиться. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После распада СССР мы четко осознали, что на территории Евразии - девятое по территории государство в мире, и что нам самим нужно создавать свое будущее. В качестве Первого Президента страны мне выпала честь почти 30 лет создавать государство и управлять страной под названием Республика Казахстан. Столько лет народ доверял мне вести страну по неизведанному пути. Управляя столько времени, я в этом году самостоятельно принял решение по сложению полномочий. Специально принятым законом я наделен полномочиями Лидера нации и Первого Президента, что сейчас и исполняю», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Елбасы вспомнил прошедшие годы.

«Оглядываясь назад, хочу сказать вам, что с 1991 года прошли через тяжелейшие кризисы, трудности вместе с моим народом. Мы ставили перед собой амбициозные цели и добивались их. И мы поднимались с инфляцией в 3 тысячи процентов, экономика оказалась на нуле, все предприятия остановлены, сплошная безработица и пустые прилавки магазинов, нет возможности платить пенсии и зарплату. Мы прошли этот путь. Без ложной скромности хочу сказать, что нам есть чем гордиться», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент РК добавил, что Казахстан с нуля построил рыночную экономику.

«Сегодня Казахстан вошел в число 50-ти наиболее развитых государств мира. ВВП вырос в 18 раз, объем экономики страны сегодня почти в 2 раза превышает уровень ВВП стран Центральной Азии, всех стран вместе взятых. Доходы населения в долларовом выражении увеличены в 9 раз, уровень бедности сокращен в 10 раз – от 40 до 4%, за 20 лет мы привлекли в страну более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, прочно занимая первое место по этому показателю в регионе», - резюмировал он.