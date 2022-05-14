14 Мая 2022 19:18

Мы спасли около сотни жизней во время январских беспорядков – алматинская медсестра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №7 города Алматы Маржан Касенова более 30 лет работает в сфере здравоохранения. Историями о своих нелегких буднях она поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

Среднее специальное образование Маржан Касенова получила в Алматинском медицинском колледже. Практику проходила во второй городской клинической больнице Алматы, в отделении реанимации.

После окончания колледжа выпускнице предложили продолжить работу во второй горбольнице, тогда там был нейрохирургический центр. В этом медучреждении медик проработала долгие годы. В 1998 году перевелась в седьмую клиническую больницу, в отделение реанимации и интенсивной терапии, и по сей день работает там.

«Работа в реанимации очень сложная. Здесь ты оказываешь помощь пациентам, которые находятся на грани жизни и смерти. Ежедневно мы принимаем тяжелобольных пациентов с различными травмами и заболеваниями», – делится героиня.

С 2016 года Маржан Касенова является старшей медсестрой в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №7. В настоящее время ее общий трудовой стаж насчитывает 34 года.

Всего в седьмой горбольнице работают более 700 медицинских сестер. В отделении реанимации – 55 медсестер и 18 медбратов – всего 73 человека. Ежедневно на смену заступают по 16 человек.

Около сотни жизней спасли медицинские работники этого медучреждения во время январских событий в Алматы. Огромную роль в оказании помощи сыграли медсестры.

«Во время январских событий мы работали круглосуточно. Нам пришлось оставить дом и своих близких. Днем и ночью медицинские работники оказывали помощь во благо спасения человеческих жизней. Я считаю, что это наш долг», – поделилась Касенова.

В работе на Маржан Касенову возложена огромная ответственность. Она докладывает о состоянии больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за больными, следит за выполнением больными назначений лечащего врача. И это только половина ее полномочий. Как старшая медсестра она контролирует выполнение обязанностей других медицинских сестер и санитарок.

«За свою трудовую деятельность я долгие годы работала в нейрохирургической палате, куда в основном поступают пациенты с черепно-мозговой травмой. Это был колоссальный опыт. Теперь знаниями я делюсь с молодыми коллегами. У нас много грамотных специалистов, но огромный опыт, который за плечами медработников со стажем, никогда не будет лишним», – отметила собеседница.

Маржан Касенова в 2008 году стала лучшей медсестрой Ауэзовского района Алматы. В 2020 году она удостоилась медали «За вклад в здравоохранение» от Минздрава Казахстана.

«У нас работа очень ответственная. Экстренных случаев много. И здесь помощь медицинских сестер неоценима. Их роль в системе здравоохранения высока. Несмотря на нелегкую долю, они с полной самоотдачей и ответственностью относятся к своему делу», – говорит собеседница.

Кроме того, она счастливая супруга и мать троих сыновей. По словам женщины, семья поддерживает ее во всем.

«Моя семья – моя опора. У меня есть внук. Свободное от работы время я провожу с ним. Очень люблю и горжусь своей профессией. Наша миссия – помогать людям. И я рада, что имею возможность работать в такой сфере, где могу внести свою лепту в сохранение человеческих жизней», – заключила Маржан Касенова.