Мы создаем новую литературу в эпоху доминирования соцсетей и технологий – Акберген Елгезек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Союза писателей РК, поэт, писатель Акберен Елгезек высказал свое мнение касательно развития литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний литературный процесс значительно отличается от процессов предыдущих лет. Сегодня мы создаем новую литературу в эпоху доминирования социальных сетей и новейших технологий. В этом есть и положительная, и отрицательная стороны. Положительным является то, что короткие рассказы оперативно доходят до читателя, их быстро читают, распространяют», - сказал Акберен Елгезек на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК.

Спикер отметил, что сейчас очень мало литературных расследований, не развивается литературная критика.

«Сейчас мы видим только однобокие высказывания в социальных сетях. Тем не менее, художественная литература всегда существовала. Пока есть человечество, она будет только развиваться. Даже в эпоху воин, репрессий существовала казахская литература – она стремительно развивалась, в то же время попадала под цензуру. Сейчас мы переживаем эпоху создания новой современной литературы. Безусловно, мы развиваемся, отвечая современным реалиям. В литературу с каждым годом приходит новая волна молодежи, что является доказательством моим словам. У них особая парадигма мышления, восприятие мира и стиль написания, у них уже есть своя аудитория. Сейчас формируются новые литературные лидеры. Эта тенденция нас радует. Одним словом, литературный процесс будет только развиваться», - добавил Акберен Елгезек.