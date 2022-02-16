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Мы создаем новую литературу в эпоху доминирования соцсетей и технологий – Акберген Елгезек

16 Февраля 2022 11:26
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Мы создаем новую литературу в эпоху доминирования соцсетей и технологий – Акберген Елгезек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Союза писателей РК, поэт, писатель Акберен Елгезек высказал свое мнение касательно развития литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодняшний литературный процесс значительно отличается от процессов предыдущих лет. Сегодня мы создаем новую литературу в эпоху доминирования социальных сетей и новейших технологий. В этом есть и положительная, и отрицательная стороны. Положительным является то, что короткие рассказы оперативно доходят до читателя, их быстро читают, распространяют», - сказал Акберен Елгезек на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК.

Спикер отметил, что сейчас очень мало литературных расследований, не развивается литературная критика.

«Сейчас мы видим только однобокие высказывания в социальных сетях. Тем не менее, художественная литература всегда существовала. Пока есть человечество, она будет только развиваться. Даже в эпоху воин, репрессий существовала казахская литература – она стремительно развивалась, в то же время попадала под цензуру. Сейчас мы переживаем эпоху создания новой современной литературы. Безусловно, мы развиваемся, отвечая современным реалиям. В литературу с каждым годом приходит новая волна молодежи, что является доказательством моим словам. У них особая парадигма мышления, восприятие мира и стиль написания, у них уже есть своя аудитория. Сейчас формируются новые литературные лидеры. Эта тенденция нас радует. Одним словом, литературный процесс будет только развиваться», - добавил Акберен Елгезек.

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#Культура   #Минкультуры  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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