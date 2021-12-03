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Мы согласны с конструктивной критикой – аким Нур-Султана

3 Декабря 2021 16:15
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Мы согласны с конструктивной критикой – аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как реагирует на критику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Критика должна присутствовать, я думаю. Конструктивная критика будет даже полезна для нашей работы. У нас объем работы немаленький, свыше миллиона жителей», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что у многих жителей бывают вопросы.

«Поэтому это естественный процесс, но мы делаем максимально для того, чтобы укрепить обратную связь. Вы видели, сколько мы лично на приемах граждан принимаем, через соцсети отвечаем на вопросы. Только на I-qomeq в прошлом году 2 миллиона обращений поступило и эта цифра растет. Нагрузка увеличивается, это часть нашей работы, но наша задача - своевременно максимально решать проблемы жителей. С конструктивной критикой мы согласны, мы реагируем», - заверил аким.


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#Нур-Султан   #Акимат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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