Мы смотрим в будущее с надеждой - ветеран труда из Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы еще долго будут помнить кровавые события января 2022 года. Однако сейчас гражданам надо извлечь уроки из произошедших событий и приложить общие усилия для строительства будущего страны. Такое мнение выразил в ходе телепередачи «Сәті түскен сұхбат» на областном телевидении ветеран труда, заместитель председателя городского совета ветеранов Нурхан Агниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы ветераны пережили многое, видели и перестройку и развал Союза, и становление Республики Казахстан. В интервью телеканалу «Хабар» Президент страны ответил на многие вопросы. Мы ветераны поддерживаем Президента.
Некоторые люди переживают сложности в жизни, но обвинять в этом власть, очернять ее - это неправильно. Январские события - это первые сложности в новой истории страны. Это останется в памяти как кровавые, трагические дни, но мы должны извлечь из этого уроки», - сказал он.
Н.Агниязов выразил уверенность в будущих реформах в политической структуре страны.
«Президент сказал, что осенью будут политические реформы, изменения в партии «Nur Otan» и в Парламенте. Сегодня уже начались изменения, однако одним днем не решить накопившиеся проблемы. Поэтому мы ветераны поддерживаем нашего Президента и верим в положительный результат реформ.
Невозможно угодить всем. Однако надо верить в светлое будущее, смотреть в будущее с надеждой и всем обществом приложить усилия для процветания страны», - добавил он.
Фото: liter.kz
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