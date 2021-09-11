«Мы слышим, как бьется сердце «Казсата»! - молодые инженеры РЦКС

АККОЛЬ. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня специальность «космическая техника и технологии», которую Национальное космическое агентство (Казкосмос) интегрировало в систему высшего образования Казахстана, актуальна и востребована. Первые выпускники космических специальностей приходят на работу на предприятия Казкосмоса. Лето 2021 года для двух выпускниц механико-математического факультета КазНУ имени Аль-Фараби стало решающим – они приехали в маленький городок Акколь в ста километрах от столицы, чтобы стать классными специалистами космической связи. В своем интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Дарья Комарова и Карина Пангиреева рассказали о том, что заставило их сделать выбор в пользу провинциального городка на севере Казахстана и полюбить Космос.

-Дарья, Карина, с 12 июля 2021 года вы стали сотрудниками Центра космической связи «Акколь». Как вы узнали об этом центре, почему при распределении решили работать именно здесь?

Дарья: Наше знакомство с Центром космической связи (ЦКС) «Акколь» Республиканского центра космической связи (РЦКС) началось еще в начале 2019 года, когда мы, три студента из Алматы, впервые приехали в маленький городок с названием Акколь. Эта поездка полностью изменила наше отношение к будущей специальности. Во 2-ом семестре 4-го курса учебы на нашей кафедре по специальности «космическая техника и технологии» стояла задача пройти производственную практику. Вуз распределил студентов по алматинским компаниям, связанным с космической деятельностью. У нас стоял выбор: найти что-то новое или снова знакомиться с тем местом, где уже не раз бывали. Нам вспомнилась маленькая экскурсия в наземный комплекс управления (НКУ) «Коктерек», расположенный близ Алматы. Там мы узнали, что существует такой же НКУ, расположенный недалеко от Астаны, который является основным комплексом управления казахстанскими космическими аппаратами связи и вещания «Kazsat». Тогда мы связались с отделом кадров в Акколе и договорились о прохождении производственной практики в центре управления полетами (ЦУП).

Карина: 13 января 2019 года мы стояли на железнодорожном вокзале северной столицы. Глядя на заснеженные дороги на пути к нашему будущему, мы не представляли, какие люди и впечатления нас ожидают. Уже на следующий день мы приехали в ЦКС «Акколь» и начали знакомство с сотрудниками и их работой. Для нас провели экскурсию по каждому отделу и в целом по комплексу. В тот же день нам составили план практики на два месяца. Так мы оказались в центре управления полетами. Для нас это было невероятно, что у нас, в Казахстане, есть центр, где можно своими руками управлять спутниками в космосе на высоте около 36000 км, что непостижимый космос может оказаться так близко!

- Как вас встретили в Центре?

Дарья: С первого дня мы ощутили внимание, заботу, теплое отношение всех сотрудников, и, несомненно, мы были впечатлены их знаниями. Таким образом, нам дали доступ к документации по составу спутников «Казсат-2» и «Казсат-3». Мы в любой момент могли обратиться к любому из сотрудников за помощью, и даже, если мы не всегда обращались с вопросами, к нам подходили и рассказывали. Нас очень впечатлило, что по четвергам проводятся лекции, и каждую неделю менялись лекторы. Несмотря на уже имеющиеся знания, сотрудники Центра космической связи продолжали учиться чему-то новому. Каждый этап нашего плана сопровождался маленьким устным экзаменом, что позволяло лучше запоминать материал и усерднее готовиться дальше. Заметив нашу заинтересованность, нам стали больше показывать на практике то, о чем мы читаем. На программных комплексах нам объясняли взаимосвязь систем космических аппаратов (КА), а также в секторе баллистико-навигационного обеспечения показали, как можно напрямую влиять на движение аппарата. Иногда нам даже разрешали нажимать на некоторые кнопочки: в такие моменты гордость и ответственность просто переполняли нас!

Карина: За два зимних месяца проживания в Акколе мы очень привыкли к тишине и спокойствию города. Родные тогда у нас спрашивали, как вам там, в маленьком городе, не скучно? Ведь наш центр находится среди соснового леса, и мы ходим на работу пешком. Но нам ни разу не было скучно. Ведь, если захотеть, всегда можно найти свое занятие. На выходных мы гуляли по лесу. И нам, алматинским ребятам, 50 сантиметровые снега казались чем-то нереальным. Мы тогда еще шутили часто, что столько снега в Алматы не бывает за всю зиму, как здесь за раз. Нам очень повезло, что в один из первых дней у начальника ЦУПа за шкафом мы заметили гитару. Мы несколько дней набирались смелости попросить ее взять. Конечно же, нам разрешили ее взять, и это нам очень скрасило как вечера, так и выходные. Мы починили гитару, подкрутили струны, и она уже звучала теплом и уютом. В такой атмосфере поддержки, тепла и дружбы два месяца практики быстро пролетели. Мы не только обрели хорошую базу теоретических знаний, но и подкрепили их практикой. За это время мы втроем очень сдружились и уже по возвращению в родной город ощущали себя маленькой семьей. В конце производственной практики начальник ЦУПа Кайрат Куандыкович Тельгарин поинтересовался нашими дальнейшими планами и предложил вернуться к ним в центр уже в качестве сотрудников. Что мы и сделали: завершили двухлетнее обучение в магистратуре там же в КазНУ им. аль-Фараби по своей специальности, прошли собеседование и летом приехали вновь в Акколь.

- И вот уже с 12 июля 2021 года магистранты космической техники и технологий Дарья Комарова и Карина Пангиреева – сотрудники ЦКС «Акколь». Каковы сейчас впечатления, как бы простыми словами объяснили, что такое «космическая связь»?

Дарья: На данный момент мы завершили испытательный срок, прошли экзамен, и нам дали допуск к управлению космическими аппаратами. Сейчас мы подробнее изучаем работу ЦУПа. Для нас начало работы не оказалось чем-то новым, а лишь стало продолжением движения, начатого два года назад. Здесь нас встретили как старых знакомых, с таким же теплом и душой, как и раньше. От всех сотрудников мы услышали «с возвращением». Кстати, третий член команды Роланд Пилпани после окончания магистратуры поехал дальше совершенствовать свои знания в Китай, ведь наша космическая специальность очень востребована сейчас во всем мире.

Карина: В центре управления полетами есть три отдела: отдел управления полетами - здесь непрерывно осуществляется наблюдение за состоянием космического аппарата. Говоря простыми словами, эту функцию можно сравнить с организмом человека – это как подключить к человеку множество различных датчиков и смотреть за его состоянием. В порядке ли давление, бьется ли сердце и так далее. А если что-то случится, это обязательно отобразится на мониторе, в таком случае необходимо принимать меры по устранению плохого состояния. Для нас космический аппарат - человек, который под постоянным наблюдением, а мы его врачи. И наша главная задача - это забота о нем. Второй отдел баллистико-навигационного обеспечения – это как мама, которая не дает ребенку споткнуться и упасть, не дает ему сойти с пути истинного. То есть, сотрудниками этого отдела производится постоянная корректировка орбиты движения спутника. А в отделе планирования и контроля состояния КА расписывают задачи, которые должен выполнить КА в нужное время. В этом же отделе все задачи записываются на языке, который понимает аппарат. Можно сказать, что для космического аппарата этот отдел является другом, который подскажет ему что делать.

Дарья: Нас часто спрашивают «как можно было переехать сюда из Алматы, в «лес»? Но, как говорится, «не город делает людей, а люди делают город». Мы очень рады, что этот город и люди – специалисты и сотрудники РЦКС, и, в частности, ЦКС «Акколь» - дали нам возможность понять и услышать, как бьется сердце наших космических аппаратов связи «Казсат» в космосе, быть причастными к бесперебойному обеспечению космической связью всю нашу страну – Республику Казахстан!

- Спасибо вам за искреннее интервью, девушки. Удачи, успехов, счастья!