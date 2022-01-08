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    22:15, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Мы сейчас с вами, разделяем вашу боль - сенатор Сергей Ершов близким погибших

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сергей Ершов высказался в поддержку решений Президента Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации в Казахстане и выразил соболезнования семьям погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Буквально накануне прошло заседание Совета безопасности, где наш Президент очень четко и ясно дал понять, что происходит. Дал конкретные поручения службам, которые отвечают за спокойствие в Казахстане. Поручение очень конкретное. Конечно же, мы, как депутаты Парламента, не просто поддерживаем, а стараемся уже сейчас помогать выполнять эти поручения, это однозначно. Мне хочется выразить очень большое, глубокое соболезнование семьям погибших. Мы сейчас с вами, разделяем вашу боль. Я считаю, что те, кто это сделал будут жестоко наказаны», - сказал Сергей Ершов.


    Теги:
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