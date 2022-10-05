Мы сейчас нуждаемся в четких правилах игры для предпринимателей - Спикер Сената РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов. Его участники обсудили социально-экономической блок Послания Президента и озвучили предложения по его реализации. В качестве приглашенного гостя во встрече принял участие министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая заседание Клуба, Председатель Сената отметил, что приоритетами нового экономического курса являются стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции, справедливое распределение национального дохода и другие стратегические изменения.

«Первоочередные задачи, которые поставлены в Послании - это поэтапный отказ от вмешательства государства в ценообразование, демонополизация экономики. Также для обеспечения устойчивого экономического роста необходима понятная и предсказуемая экономическая политика. Для перезагрузки финансового сектора Президент страны поручил подготовить новый Налоговый кодекс. Соответствующая работа уже началась. Также Глава государства отметил необходимость значительного реформирования и принятия конкретных мер по улучшению ситуации в сферах таможенного администрирования и бюджетной политики», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, как отметил Председатель Сената, в Послании особое внимание уделено системной поддержке предпринимательства, в том числе посредством внедрения новой модели государственно-частного партнерства и решения вопроса нехватки кредитных ресурсов.

По мнению Маулена Ашимбаева, учитывая последствия пандемии на экономику страны в условиях ограниченных ресурсов, Глава государства обозначил ряд основных приоритетов.

«Мы сейчас нуждаемся в четких правилах «игры» для предпринимателей, по которым в течение предстоящих лет можно работать, выстраивать свою деятельность и свой бизнес в Казахстане. Это важный шаг для того, чтобы сформулировать новую парадигму справедливого, открытого и демократического Казахстана. Следующая задача, которая вытекает из Послания – это уменьшение доли государства в экономике через реформирование национальных компаний, квазигоссектора и иные инструменты. И еще один приоритет: мы должны пойти на целенаправленные шаги по активному кредитованию экономики. Президент страны очертил базовые правила. Мы должны дать по ним предложения, донести до основных вовлеченных сторон и дальше совместно придерживаться этих правил», - подчеркнул Спикер Сената.

В свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров осветил приоритеты работы Министерства, а также выразил признательность участникам заседания за комплексный аналитический подход, исследование отечественных и мировых экономических процессов, отметив важность совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей.

Члены Клуба молодых экспертов озвучили ряд предложений и рекомендаций, касающихся международного опыта налоговых ставок и иных социальных отчислений, стратегии казахстанского бизнеса в условиях санкционного давления и других актуальных вопросов экономического развития.