Мы - семья, и справимся со всеми трудностями! - врач-педиатр из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - «Относись к пациентам, как к своим детям, а к своим детям как к пациентам» - такого жизненного кредо придерживается заместитель директора Областной детской клинической больницы Караганды Карлыгаш Шариязданова. Врач-педиатр с 20 летним стажем рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» об особенностях работы с маленькими пациентами, с их родителями, о трудностях во время пандемии, и о том, что ей придает силы каждый день отдавать всю себя работе.

Окончившая интернатуру 20 лет назад Карлыгаш Шариязданова пришла работать в областную детскую клиническую больницу врачом бронхолегочного отделения. Тогда еще юную девушку многие родители не воспринимали всерьёз, было даже легкое недоверие к молодому врачу. Но это и понятно, ведь для каждого родителя его чадо –самое дорогое на свете. Но Карлыгаш Садуакасовне всегда удавалось находить общий язык с детьми, непосредственно со своими пациентами. Ведь эту профессию она выбрала, от части, потому что с детства хорошо ладила с детьми. Поэтому и она признана самым лучшим педиатром 2020 года по Карагандинской области и получила премию акима области.

- Карлыгаш Садуакасовна, сложнее ли работать с маленькими пациентами? Ведь они не могут как взрослые, рассказать о симптомах и показать где болит.

- Если честно, мне порой даже не нужно разговаривать с родителями ребенка, чтобы понять, чем он болен. Все-таки годы опыта дают возможность видеть и определять, какой диагноз ставить. Были даже случаи, когда во время обхода меня насторожил взгляд младенца, и я сказала мамочке: «Что-то мне совсем не нравятся ваши глаза». И буквально через пару минут у ребенка начались генерализованные судороги. Когда интерны спросили, как мне удалось одним взглядом понять это, я ответила, что это опыт и интуиция врача. Опытный врач сразу может определить по плачу ребенка, болит ли у него животик, либо ушко. Тональность голоса другая. Даже самой мамочке, чтобы она понимала своего ребенка, нужно как минимум 9 месяцев. Ни одна мама не рождается сразу мамой. Если она родила ребенка, это не значит, что она тут же должна его понимать. Это приходит со временем. Мы все учимся, учимся понимать свое дитя. И те мамы, у которых месячный младенец, и те мамы, у которых дети постарше – они абсолютно разные. Это знают все врачи. Нам, педиатрам, гораздо сложнее работать с родителями. Потому что, если нет высокого уровня доверия со стороны мамы, то лечить ребенка становится очень сложно. Часто у них уровень тревожности очень высок. Еще они хотят, чтобы мы быстро вылечили их малыша. Я, как мама, прекрасно понимаю их. Но пытаюсь успокоить. Ведь от спокойствия мамы зависит и состояние самого ребенка. Частенько мы в первую очередь стараемся привести в норму эмоциональное состояние мамочки. Когда я вижу, что уставшая мама трясет плачущего ребенка, пытаясь успокоить его, я беру в руки малыша и говорю маме: «Отдохните немного, попейте чай, чуточку поспите, а ребенок будет у меня на руках». И спустя несколько минут ребенок засыпает у меня на руках, мамочка идет пить чай, выясняется, что она уже несколько дней толком и не ела и не спала. А потом я забираю ребенка к себе в кабинет, уложу его на столике, он спит, мама отдыхает. После этого и лечение идет намного быстрее.

- Дети всегда верят в чудо и в сказки. А верите ли вы в чудо?

- Конечно. Особенность и положительная сторона лечения маленьких детей заключается в том, что они всегда твердо верят в то, что скоро поправятся. Немного сложно в этом плане с подростками. У них уже свой характер, появляется упрямство. Мне как-то даже пришлось чуть ли не на колени встать перед 17-летним парнем, чтобы он согласился на лечение. У него обнаружили лейкоз, и надо было его направить в столицу. Но он категорически не хотел лечиться. Мне понадобилось 2 часа, чтобы уговорить его поехать на лечение. Это уже маленький шаг, чтобы чудо произошло, и он вылечился от этого страшного недуга. Я верю в чудо. Я каждый раз молюсь за каждого своего маленького пациента, который тяжело болеет.

- Врачи ведь в большинстве пропускают через свое сердце каждого своего пациента. Как Вам удается эмоционально не сгорать? Что Вам помогает двигаться вперед каждый день?

- Да, мы переживаем за каждого своего пациента. Как-то я услышала от старшего коллеги фразу: «Относись к пациентам, как к своим детям, а к своим детям, как к пациентам». Тогда я была молодая, и не в полной мере понимала смысл этих слов. А сейчас я живу этим девизом. Я в каждом своем пациенте вижу своих детей. Вот недавно к нам поступила девочка. У нее были сильные отеки, почки практически не работали. Мы долгое время ее лечили. И вот как-то я захожу к ней в палату, и вижу, что у нее спали отеки, и что она

совсем маленькая и худенькая девочка, такая же как моя дочь, того же возраста. Мы с ней сдружились, и даже когда начался карантин, и я не могла заходить к ним в отделение, мы с ней переписывались. Когда закончится карантин, я хочу познакомить ее со своей дочерью и погулять с ними в парке. Вот такие моменты радости, когда видишь, что твой пациент расцветает на глазах, вот эти моменты дают силы двигаться дальше. И ты понимаешь, что завтра будет новый день, завтра ты будешь спасать нового ребенка.

- А насколько усложнилась Ваша работа во время пандемии?

- Знаете, очень печально, что в начале народ не понимал, не верил в существование вируса, да и сейчас некоторые не верят. В данный момент у нас появилась другая проблема – большое количество болеющих людей. Ежедневно огромное количество людей поступают в достаточно тяжелом состоянии. Они воспринимают это как банальную вирусную инфекцию - сидят дома, занимаясь самолечением. А поступают к нам уже в очень тяжелом состоянии. Проблема в том, что надо помнить о том, что врач и медсестра люди, и мы тоже рискуем заразиться этим вирусом. Конечно, у нас предприняты все условия для безопасности. Хоть мы и защищены средствами индивидуальной защиты, но все же, когда нам надо послушать пациента, происходит разгермитизация защитного костюма. И появляется риск заражения. К сожалению, очень большое количество врачей тоже сейчас болеют. Больницы заполнены не только больными, но и врачами и медицинскими сестрами. И сейчас хочется, чтобы до каждого человека дошло осознание того, что ситуация серьезная, что меры санитарной безопасности не просто так придуманы, что нужно их строго придерживаться. И самое главное – не занимайтесь самолечением и не запускайте болезнь! Ведь не надо забывать, что помимо лечения зараженных КВИ, мы продолжаем лечить и других больных. У нас кроме провизорного отделения работает еще и два других отделения с десятью разными

специализациями: эндокриноголия, гематология, нефрология, хирургия и др.

- Сегодня День медицинского работника. Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам?

- Я хочу пожелать всем самого крепкого здоровья! Хотелось бы, чтобы никто из нас не болел. Но если все-таки заболеет, чтобы в скором времени встал на ноги. Передаю привет всем своим коллегам, которые лежат в больнице. Хочу сказать: «Мы все вместе! Мы все рядом!». И когда мы все близки по духу, и все объединены одной большой проблемой, мы обязательно это все победим. Мы все – одна семья. Хочу пожелать всем терпения и сил, и желаю всем эмоционально не выгорать. Нас очень мало для такого количества больных. Но мы должны держаться. У нас очень хороший руководитель управления здравоохраненя (Ержан Нурлыбаев - прим.автора). Для меня этот человек всегда является идеалом настоящего руководителя. Это человек, у которого мозг работает 24 часа. Мы можем даже в три часа ночи позвонить и попросить у него помощи. И он никогда не откажет. Он сделает все возможное и невозможное, потому что каждого пациента он пропускает через свое сердце. Я хочу, чтобы мы все ориентировались на нашего самого главного врача области. И вот с такой командой, с такими врачами наш регион и наша страна смогут справиться со всеми трудностями!