Мы роем себе могилу - Генсек ООН на конференции по климату в Глазго

ГЛАЗГО. КАЗИНФОРМ - «Мы роем себе могилу», – предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мировых лидеров, собравшихся на Конференцию ООН по климату в Глазго. Он подчеркнул, что зависимость человечества от ископаемого топлива подталкивает его к краю пропасти, а планету – к опасному уровню нагревания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Мы роем себе могилу

«Шесть лет, прошедших со времени подписания Парижского соглашения по климату, стали шестью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений, – начал свое выступление Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Зависимость от ископаемых видов топлива подталкивает человечество к краю пропасти»

По его словам, человечество стоит сегодня перед «суровым выбором»: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете. «Хватит причинять ущерб биологическому разнообразию, хватит убивать самих себя выбросами углерода, хватит относиться к природе как к унитазу, хватит жечь, бурить и копать всё глубже. Мы сами роем себе могилу», – заявил глава ООН.

Не поддавайтесь иллюзиям

Он напомнил, что наша планета меняется у нас на глазах: меняется всё – от морских глубин до горных вершин, от тающих ледников до непрекращающихся экстремальных погодных явлений.

Уровень моря, по его словам, повышается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, океаны нагреваются всё быстрее, а в некоторых частях Амазонии тропические леса выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем поглощают.

«Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации, – предупредил Антониу Гутерриш. – Это иллюзия. Последний опубликованный доклад об определяемых на национальном уровне вкладах показал, что даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса».

Даже если бы последние обещания были ясными и заслуживали доверия, – по поводу чего, по словам Генсека ООН, в ряде случаев имеются серьезные сомнения, мир все равно стремительно движется к климатической катастрофе.

«Наступил момент истины, – провозгласил Гутерриш. – Мы стремительно приближаемся к критической точке, после которой процессы глобального нагревания начнут протекать еще быстрее».

Выход есть, надо им воспользоваться

Глава ООН призвал вкладывать средства в экономику с нулевым уровнем выбросов и устойчивую к климатическим изменениям. Гутерриш убежден, что такие инвестиции будут способствовать устойчивому росту, созданию рабочих мест и появлению новых возможностей.

В качестве положительных примеров он привел решение ряда стран прекратить финансировать угольную промышленность и напомнил о том, что более 700 городов уверенно движутся в направлении достижения углеродной нейтральности.

«Армию климатических активистов, возглавляемую молодежью, не остановить. Их становится все больше. Их голоса звучат все громче. И, уверяю вас, они не отступятся. Я поддерживаю их», – добавил Гутерриш.

Он призвал стремиться к тому, чтобы удержать рост температур на уровне 1,5 градуса по Цельсию, подчеркнув, что особая ответственность лежит на странах «Большой двадцатки», поскольку на них приходится около 80 процентов выбросов. В этом контексте Генсек рекомендовал развитым и развивающимся странам формировать коалиции, чтобы сообща ускорить декарбонизацию экономики и отказ от угля.

«Давайте не будем питать иллюзий: если по завершении этой конференции такие обязательства не будут приняты, странам придется пересматривать свои национальные климатические планы и политику. И делать это не раз в пять лет, а ежегодно», – сообщил Гутерриш.

Новая экспертная группа

В дополнение к механизмам, уже созданным в рамках Парижского соглашения, Генсек ООН решил создать группу экспертов, которые будут работать над тем, чтобы установить четкие стандарты оценки обязательств по достижению чистого нулевого объема выбросов негосударственными субъектами.

В своем выступлении глава ООН также призвал усилить меры по защите уязвимых сообществ от прямых и явных угроз изменения климата и обеспечить финансирование усилий по борьбе с изменением климата, выделяя ежегодно 100 млрд долларов на поддержку развивающихся стран.

Молодежь поддерживает позицию Генсека

«Мы хотим, чтобы главы государств повели себя как настоящие лидеры, проявили решимость в ходе КС-26, и ситуация начала бы меняться», – заявил активист Хуан Пабло Сьерра в интервью Службе новостей ООН до начала церемонии открытия конференции.

Учиться у Джеймса Бонда

Открывая форум, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил климатический кризис со сценарием апокалипсиса, описанным в одном из фильмов «бондианы», снятом как раз в Глазго.

«Может, мы и не выглядим как Бонд, но мы просто обязаны сделать все, чтобы КС-26 помогла нам обезвредить эту «бомбу» и спасти человечество, – провел Джонсон параллель с экранным суперагентом. – Это нелегко, согласен, но я уверен, нам это по плечу».

«Конференция КС-26 должна стать поворотным моментом. Мы можем сделать это реальностью», – добавил Джонсон, призвав страны взять обязательства покончить с использованием угля и перейти на экологически чистый транспорт.

Британский премьер отметил, что конференция – это только начало, даже если ее участникам удастся выполнить поставленные задачи, борьба с изменением климата на этом не закончится.