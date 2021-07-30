«Мы разные, но мы вместе»: показ национальных костюмов прошел в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости страны в Бурабае, на поляне Абылай хана состоялся онлайн показ национальных костюмов под названием «Мы разные, но мы вместе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на передает управление внутренней политики.

Как отметили организаторы, основная цель мероприятия – укрепление единства и согласия народа Казахстана, воспитание патриотизма, популяризация культурных ценностей и традиций народа Казахстана.

Вниманию зрителей были представлены национальные костюмы казахов, русских, татаров, белорусов, украинцев, немцев, чеченцев, узбеков, корейцев, поляков, изготовленные швейным салоном «Веста» г. Щучинска.

Изюминкой показа стало участие в нем воспитанников детского сада «Ромашка» села Зеленый бор. Дети привнесли в мероприятие особый смысл и праздничную атмосферу.

«В культуре каждого этноса особое место занимает национальный костюм. Это не просто предметы одежды, ведь испокон веков в создание костюма люди вкладывали душу, придавая ему неповторимые черты. Благодаря данному мероприятию у нас появилась еще одна возможность рассказать о богатой культуре, традициях и обычаях нашего народа, показать дружбу, единство и взаимопонимание между всеми этносами, проживающими в нашей стране», - рассказали организаторы.

К слову, в Акмолинской области в юбилейный год проводятся различные мероприятия, популяризирующие культуру и традиции народа Казахстана. В городе Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды «Этно-fashion», в Степногорске прошел показ модных национальных костюмов, в районах и городах проведены конкурсы мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным - менің Қазақстаным».