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«Мы разные, но мы вместе»: показ национальных костюмов прошел в Бурабае

30 Июля 2021 18:21
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«Мы разные, но мы вместе»: показ национальных костюмов прошел в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости страны в Бурабае, на поляне Абылай хана состоялся онлайн показ национальных костюмов под названием «Мы разные, но мы вместе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на передает управление внутренней политики.

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Как отметили организаторы, основная цель мероприятия – укрепление единства и согласия народа Казахстана, воспитание патриотизма, популяризация культурных ценностей и традиций народа Казахстана.

Вниманию зрителей были представлены национальные костюмы казахов, русских, татаров, белорусов, украинцев, немцев, чеченцев, узбеков, корейцев, поляков, изготовленные швейным салоном «Веста» г. Щучинска.

Изюминкой показа стало участие в нем воспитанников детского сада «Ромашка» села Зеленый бор. Дети привнесли в мероприятие особый смысл и праздничную атмосферу.

«В культуре каждого этноса особое место занимает национальный костюм. Это не просто предметы одежды, ведь испокон веков в создание костюма люди вкладывали душу, придавая ему неповторимые черты. Благодаря данному мероприятию у нас появилась еще одна возможность рассказать о богатой культуре, традициях и обычаях нашего народа, показать дружбу, единство и взаимопонимание между всеми этносами, проживающими в нашей стране», - рассказали организаторы.

К слову, в Акмолинской области в юбилейный год проводятся различные мероприятия, популяризирующие культуру и традиции народа Казахстана. В городе Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды «Этно-fashion», в Степногорске прошел показ модных национальных костюмов, в районах и городах проведены конкурсы мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным - менің Қазақстаным».


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#Акмолинская область   #Культура   #Общество   #30 лет Независимости  
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