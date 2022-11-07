Мы рассматриваем вопрос возврата ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность – аким ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проинформировал о работе, проводимой по восстановлению теплоснабжения города, передает МИА «Казинформ».

«На ТЭЦ в Риддере напряженная ситуация. 5 ноября в 10:41 начались проблемы с багерной насосной. Персонал не обратил на этот факт серьезного внимания, в результате чего в 22:00 у нас была затопленная багерная. Были приняты серьезные меры со стороны городских коммунальных компаний, в 4:25 затопленная багерная была осушена. Сегодня и ТОО «Казцинк» ведет на месте работу», - сообщил Даниал Ахметов.

В ближайшие два дня, до 9 ноября багерная насосная должна быть восстановлена в объеме тех двух насосов, которые должны работать для нормальной эксплуатации всей станции.

«То, что касается сегодняшней ситуации по котельному хозяйству, по работе котлов: сейчас работает котел низкого давления №2. Стоит задача, чтобы сегодня в 21:00 начать топить котел №1. Далее, в течение суток, в районе полуночи мы должны закончить основные работы по ремонту насоса №3 и некоторые другие вспомогательные операции. К 3 ночи 8 ноября мы должны начать растопку котла №3. Мы должны будем задействовать 3 котла низкого давления, которые более или менее в сносном состоянии», - добавил аким.

По его словам, к концу дня, 8 ноября ситуация на станции будет стабилизирована.

«Все задаются вопросом, почему так произошло. Здесь ответ один - владельцами станции не был проведен эффективный ремонт. Мы знаем, кто был ответственен за эти действия, однако сейчас перед нами стоит задача обеспечить жизнеспособность станции и мы этим занимаемся. Мы рассматриваем вопрос возврата станции в коммунальную собственность и тогда на правах владения начнем эффективно и быстро решать все задачи, которые стоят перед этой крайне важной организацией», - сказал Даниал Ахметов.

Сообщалось, что в Риддере произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. За 10 дней горожане уже дважды оставались без тепла. В прошлом году была авария на энергоцентре. Ситуацию на ТЭЦ разъяснили в Минэнерго. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется пополнение запасов мазута.