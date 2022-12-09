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Мы публиковали корректную информацию -  Роман Скляр о ситуации в Экибастузе

9 Декабря 2022, 09:53
Мы публиковали корректную информацию -  Роман Скляр о ситуации в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр в эксклюзивном интервью Pavlodarnews.kz прокомментировал освещение СМИ ситуации в Экибастузе. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Выдавая пресс-релиз от штаба два раза в день, мы публиковали корректную информацию. Наверное, многие находились в плену различных фейков – осознанно или неосознанно их тиражировали. Я ни в коем случае не обвиняю жителей, но многие СМИ писали, что оперштаб якобы обманывает население. Бог с ним, что оперштаб обманывает или не обманывает, но люди, которые день и ночь работали на этих объектах, были крайне расстроены. Поверьте, в этом не было никакого смысла: если не проведено тепло в каждую квартиру по стоякам, мы этого и не писали», - заявил Роман Скляр.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады.

Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

Фото Валерия Бугаева и Есенжола Исабека






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