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Мы против ядерных взрывов: школьники Павлодара приняли участие в челлендже

6 Декабря 2021 22:31
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Мы против ядерных взрывов: школьники Павлодара приняли участие в челлендже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 школьников города Павлодара подготовили видео со своими взглядами об опасности ядерных войн и их последствий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Более 100 учащихся общеобразовательных школ Павлодара стали участниками городского арт-челленджа «Мир без ядерных взрывов», посвящённого 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона и 30-летию Независимости Республики Казахстан», - рассказали в отделе образования Павлодара.

Акция проходит для формирования у ребят понимания опасности ядерных испытаний, взрывов и их последствий, ценности мирного времени, дружественных отношений между людьми и государствами. Организатор эстафеты - детская художественная школа - клуб ЮНЕСКО Павлодара.

«По условиям челленджа участники представляли рисунки, делали минутную видеозапись с детскими взглядами об опасности ядерных войн и их последствий, об антиядерном движении «Невада-Семипалатинск», мирной жизни без ядерных взрывов в годы независимости Республики Казахстан и выставляли их на своей страничке или странице школ под хэштегами: #мирбезядерныхвзрывовPVL, #Qazaqstan30», - добавили в отделе образования.

Свои работы дети выполнили в разных техниках, используя акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, пастель и даже смешанную технику. В арт-челлендже активное участие приняли ученики школ №№ 33, 34, 26, 14, 11, 25, 19, 43, 11, 28, 14, 18, имени М. Ауэзова.

«По их работам и выступлениям видно, что учащиеся изучают историю ядерных взрывов в Казахстане, знают о вреде ядерных испытаний для взрослых и детей, пострадавших от последствий взрывов, об опасности ядерных взывов для человечества и важности сохранения мира на планете», - считают организаторы.

«Мне очень страшно знать о ядерных взрывах в Семее», - поделился ученик 1 класса школы № 18 Таир Аюпов.

«Одна секунда - и мира нет, одна секунда - и нет тебя!», - передал в стихах последствия ядерных испытаний школьник Дамиль Жукевич.

А учащиеся школ №№ 28 и 14 узнали о том, как ядерные взрывы отрицательно повлияли на здоровье детей, и о том, что для них создан реабилитационный центр «Самал».

«Мы должны сохранить мирное небо, мы против ядерных взрывов!», - говорят многие детские работы.


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#Павлодарская область   #Образование   #30 лет Независимости   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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Автор:

Антон Гагарин

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