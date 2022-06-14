14 Июня 2022 13:11

Мы против передвижения самокатов по тротуару – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил, где разрешено передвигаться на самокатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент мы разрешаем электросамокатам двигаться по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта. Так как на данный момент мы не можем полностью им запретить ездить по нашим дорогам, как и велосипедистам, управление самокатом допускается по правому краю проезжей части. Мы категорически против того, чтобы самокаты передвигались по тротуару», - сообщил Жандос Мураталиев в Казахстанском институте стандартизации и метрологии перед обсуждением проекта.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан проект стандарта по эксплуатации электрических самокатов. Начато обсуждение проекта с участием экспертов из разных сфер, внесение соответствующих поправок в законодательство планируется в сентябре текущего года. В частности, планируется ограничение скорости передвижения на самокатах до 25 км/ч – предельную скорость будут механически устанавливать на транспортном средстве при ввозе в страну.



