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«Мы просто космос» – челлендж в TikTok в поддержку казахстанского космоса набирает обороты

4 Ноября 2022, 20:41
«Мы просто космос» – челлендж в TikTok в поддержку казахстанского космоса набирает обороты
4 Ноября 2022, 20:41

«Мы просто космос» – челлендж в TikTok в поддержку казахстанского космоса набирает обороты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 25 миллионов просмотров в TikTok набрал челлендж по хэштегу #мыпростокосмос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором проекта в поддержку казахстанского космоса на базе видеоплатформы TikTok выступило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Челлендж по хэштэгу #мыпростокосмос запущен 20 сентября 2022 года и был актуален по 12 октября. В течение этого времени участники делились своими знаниями о космосе и задавали вопросы летчику-космонавту, Народному Герою Казахстана Айдыну Аимбетову, который стал главным лицом этого просветительского проекта.

По решению комиссии победителями челленджа стали молодые блогеры Бакытжан Ыбрашев и Рашит Ильясов. Именно им посчастливилось посетить 26 октября 2022 года космодром Байконур и вместе с А. Аимбетовым принять участие в прямом эфире с места запуска космического грузовика «Прогресс МС-21».

Участие в проекте приняли национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», Назарбаев Университет, Московский государственный Университет, специалисты космической сферы Казахстана.

Кроме космического челленджа, который был организован во время Всемирной недели космоса и в знак 65-летия запуска с Байконура первого спутника Земли, были проведены прямые эфиры с платформы TikTok с лидерами мнения, которые дали возможность пользователям многое узнать про аэрокосмическую деятельность страны.

«Наша цель - пробудить интерес к сфере космоса и космической инженерии среди молодёжной аудитории, вывести тему аэрокосмической промышленности Казахстана на новый уровень, шире осветить работу космической отрасли в социальных сетях для большей ее популяризации», - отметили в пресс-службе МЦРИАП РК.


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