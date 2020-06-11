Мы продолжим повышать инвестиционную конкурентоспособность экономики - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О деятельности совместных рабочих групп СИИ по реализации инвестиционной политики, вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы доложили управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии компании «EY» Е. Досымбеков, управляющий директор «Аджип Каспиан Си Би Ви» Н. Аггоджери и председатель концерна «Шелл» в Казахстане О. Лазар.

На заседании рассмотрены ход реализации протокольных поручений 32-го пленарного заседания СИИ и подготовка к предстоящему в текущем году заседанию Совета на тему: «Развитие несырьевого экспорта». Заслушаны доклады министров иностранных дел М. Тлеуберди, торговли и интеграции — Б. Султанова, сопредседателя рабочей группы Совета по подготовке совместных заседаний с иностранной стороны, председателя правления «Ситибанк Казахстан» А. Курилина.

Премьер-Министр отметил, что принимаемые Правительством меры и накопленная в национальной экономике устойчивость позволили обеспечить уверенную динамику роста реального сектора экономики, восстановление деловой активности в секторе услуг и инвестиций в основной капитал.

Так, за 5 месяцев текущего года объем горнодобывающей промышленности вырос на 5,2%, обрабатывающей промышленности — на 4,9%. В мае по сравнению с апрелем торговля выросла на 28,3%, транспортный сектор — на 20,7%, объемы инвестиций в основной капитал — на 32%.

Глава Правительства подчеркнул, что разрабатываемый Стратегический план развития РК до 2025 года направлен на формирование новой структуры экономики с упором на развитие конкурентоспособного несырьевого сектора, качественные инвестиции и встраивание в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Инвестиции рассматриваются как один из важнейших элементов нового плана. Мы продолжим принимать меры по повышению инвестиционной конкурентоспособности экономики, стабильности инвестиционного законодательства, созданию благоприятных условий для расширения деловой активности казахстанского бизнеса и иностранных инвесторов в Казахстане», — сказал А. Мамин.

Наряду с постоянными представителями иностранных членов Совета, в мероприятии приняли участие члены Правительства, руководство Национального банка, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен» и АО «НУХ «Байтерек», АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «Qazindustry», АО «ЭСК «Kazakh Export» и др.