Мы призывали к спокойствию митингующих - январьские события глазами полицейского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трагическим запомнится январь в истории нашей страны. Мирные протесты, которые затем сменились террористической атакой, погибшие мирные граждане и сотрудники силовых структур... Один из очевидцев январских событий, который также в них пострадал - капитан полиции Нурсултан Козиев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как он получил ранение, призывал к спокойствию митингующих.

Нурсултан Козиев является участковым инспектором по делам несовершеннолетних местной полицейской службы 1 отдела полиции Управления полиции города Тараз. Работает в правоохранительных органах с 2013 года. По словам героя нашей статьи, он с детства мечтал стать полицейским, потому что его отец работал в этой сфере.

«4 января 2022 года. Это был обычный рабочий день. Нам дали поручение обеспечить общественную безопасность в связи с тем, что проходят мирные митинги. Шествия начались на центральной площади. Тем не менее, протесты продлились до утра. Конечно же, мы не применяли силу в отношении мирных митингующих. Напротив, призывали их к спокойствию. Несмотря на это, протесты не прекращались. У меня и у моих коллег не было оружия. Потому что нам не разрешали стрелять. Однако, пока мы добрались до площади, началась стрельба», - поведал Нурсултан Козиев.

По словам сотрудника правоохранительных органов, сначала он не понимал, что происходит, потому что нападение совершили внезапно. В тот роковой день он потерял товарища.

«На центральной площади внезапно начали нападать. Стреляли в нас. В этот момент пуля попала в спину. Стреляли также в моего товарища, в Рахата. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Мой товарищ скончался», - рассказал полицейский.

Тем не менее, преданный присяге полицейский, оставался на службе и работал по приказу.

«Согласно нашим обязанностям мы боролись до конца. Это наша обязанность. Мы должны быть преданы присяге. Однако, к сожалению, во время несения службы, мы потеряли нашего товарища», - добавил он.



