Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
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Мы приложим все усилия – Елена Рыбакина о Кубке Билли Джин Кинг

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Апреля 2023, 19:34
Мы приложим все усилия – Елена Рыбакина о Кубке Билли Джин Кинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина дала эксклюзивное интервью телеканалу Jibek Joly. Теннисистка рассказала о том, какую планку ставит для себя сборная Казахстана на матче Кубка Билли Джин Кинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какую планку ставишь для себя и для команды в этот раз? Какая атмосфера в команде? Какие ожидания?», - спросила телеведущая Айнур Имангали.

«Конечно же, задача - победить. Я думаю, что у нас достаточно сильная команда. Поэтому мы приложим все усилия и будем стараться. В команде атмосфера хорошая. Да, надеюсь, что покажем хорошую игру, и удастся победить. Такой турнир, достаточно эмоциональный, я бы сказала. Думаю, что все волнуются, но в то же время, для девочек это огромный опыт», - поделилась Елена Рыбакина.

Сегодня утром Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. Позже на пресс-конференции казахстанская теннисистка рассказала о том, что Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

Отметим, что седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.



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