Мы прибыли с важной миссией – сирийская оппозиция об Астанинском процессе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров 13-раунда Астанинского процесса была достигнута договоренность касательно прекращения огня в Сирии. Об этом заявил возглавляющий делегацию сирийской оппозиции Ахмад аль-Тоума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы прибыли сюда с важной миссией – с целью прекращения огня, и с тем, чтобы прекратить те преступления, которые совершаются каждый день. Также, в связи с тем, чтобы прекратить страдания наших братьев в Идлибе. После интенсивных переговоров мы достигли договоренности касательно прекращения огня. Договоренность предполагает прекращение этого преступления века и обязательства со стороны стран-гарантов, чтобы это соглашение было выполнено», - сказал Ахмад аль-Тоума на пресс-конференции по итогам 13-раунда Астанинского процесса в Нур-Султане.

По его словам, сирийская оппозиция требует соблюдения режимом соглашения и призвала не совершать нападение на мирных жителей и жизненно важные объекты Сирии.

«Мы используем эту платформу с тем, чтобы найти справедливость в политическом решении Сирии, которая позволит перейти в эпоху демократии. В течение двух дней большинство вопросов разворачивались вокруг этого щепетильного момента», - отметил представитель сирийской оппозиции.

Ахмад аль-Тоума рассказал и о создании Конституционного комитета Сирии.

«Также мы коснулись и обсуждали вопросы о Конституционном комитете. Мы считаем, что этот вопрос позитивно продвигается вперед под эгидой ООН. Мы надеемся, что ООН объявит о создании данного комитета в ближайшее время. Все мы надеемся, что Конституционный совет будет позитивным шагом на пути решения по ситуации в Сирии», - высказался он.

Напомним, глава делегации правительства Сирии Башар Джафари высоко оценил итоговое заявление 13-раунда Астанинского процесса, отметив, что оно наиболее объективно отражает сегодняшнюю ситуацию в Сирии.