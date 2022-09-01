Мы приближаемся к новому электоральному циклу - сенатор Дана Нуржигит

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власть не скрывает своих планов и это признак того, что государство будет придерживаться концепции постоянного диалога с обществом. Такое мнение высказала депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит после выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная сенсация – президентские выборы. Мы приближаемся к новому электоральному циклу», – сказала Дана Нуржигит.

Сенатор отметила, что Глава государства, прежде чем сообщить о выборах, заявил, что хочет поделиться своими мыслями с обществом, посоветоваться. Это показывает открытость власти, формирование новой культуры общения власти с обществом.

Дана Нуржигит также подчеркнула, что власть не скрывает своих планов и это признак того, что государство будет придерживаться концепции постоянного диалога с обществом. Также Глава государства открыто предложил установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана, в котором объявил, что пенсионный возраст для женщин временно зафиксирован на уровне 61 года.

Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после долгих размышлений, пришел к выводу о необходимости пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.













Фото: instagram.com/dana_nurzhigit