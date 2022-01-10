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    Мы предоставим дополнительные доказательства подготовки террористической агрессии против нашей страны – Президент РК

    10 Января 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время мы предоставим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки террористической агрессии против нашей страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы предоставим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем Глава государства добавил, что отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации.

    «Как мы видим отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, а также международные гуманитарные организации заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании действия террористов», - резюмировал Президент РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Президент Казахстана Совбез РК ЧП-2022
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