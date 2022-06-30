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Мы практически потеряли газоны в столице за последние 10 лет - член Общественного совета
30 Июня 2022 21:40

Мы практически потеряли газоны в столице за последние 10 лет - член Общественного совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане в последние годы исчезли газонные поливочные системы. Об этом заявил член Общественного совета города Сапар Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что за последние 10 лет мы практически потеряли газоны. Сейчас у нас везде разнотравье, одуванчики растут. Раньше были хорошие газоны. Все газоны и парки были оснащены поливными системами. Сейчас мы не видим вообще поливочных систем в городе. Все это похоронили, а это миллиарды тенге», - сказал Сапар Ахметов, выступая на заседании Общественного совета столицы.

Ранее сообщалось, что более 450 тыс. деревьев будет высажено в этом году на территории «Астана Орманы».

«Из 600 тыс., которые в этом году планируется посадить, более 450 тыс. саженцев. Их будут сажать на территории «Астана Орманы», - сказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана Айдын Бегимбеков, выступая на заседании Общественного совета столицы.


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Корреспондент
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