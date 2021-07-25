Мы постарались привлечь в наблюдатели как можно больше местных жителей – эксперт о выборах акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель филиала «Внепартийного центра наблюдения» по Восточно-Казахстанской области Аяужан Ашимова сообщила, что на сегодняшних выборах акимов в регионе примут участие более 300 нейтральных наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня мы обучили более 300 наблюдателей и подготовили к выборам. На всех избирательных участках будут работать наши наблюдатели. Наша цель – обеспечение честных и прозрачных выборов. Подготовкой наблюдателей мы занимаемся не первый год, и поэтому в ходе обучения мы останавливались не только на нормах законодательства, но и на внештатных ситуациях, то есть обучали, как себя вести в таких случаях», - отметила Аяужан Ашимова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

По ее словам, при отборе наблюдателей в первую очередь обращалось внимание на их порядочность и благие намерения.

«Во-вторых, мы постарались в наблюдатели привлечь как можно больше местных жителей. Так как они не только наблюдатели, но и жители этих мест, они заинтересованы в объективности результатов выборов», - добавила Аяужан Ашимова.



