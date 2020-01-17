Мы постараемся вывести волонтерское движение на новый уровень – Сергей Цырульников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе единого Дня открытых дверей центров волонтерского движения АНК рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Казахстана, известный спортсмен, палуан Сергей Цырульников рассказал о деятельности волонтеров спортивного направления «Тәрбие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Год волонтера будут создаваться молодежно-тренерские объединения, которые начнут волонтерскую работу по регионам. Мы постараемся вывести волонтерское движение на новый уровень, чтобы это было престижным, чтобы молодежь хотела быть волонтером. Исходя из опыта зарубежных стран, мы видим, что волонтеры - это не только студенты. Я встречал очень много волонтеров, которым еще не за 60 и они с удовольствием приезжают к нам в Казахстан и проводят волонтерскую деятельность», - рассказал Сергей Цырульников.

Известный спортсмен подчеркнул, что волонтерской деятельностью занимается уже на протяжении 10 лет.«За это время я объехал очень много школ, детских домов. Был везде, проводили работу по сохранению силовой культуры и традиции Казахстана. Хочу заглянуть в будущее и сказать, что основная проблема – это маленькая мотивация для студентов. Сколько посещал мероприятий в Казахстане, в основном работают волонтеры из Европы, Польши, Бельгии. Я думаю, в 2020 году мы должны решить эту проблему и мотивировать больше молодых людей в волонтерском движении», - сказал Сергей Цырульников в ходе своего выступления.Он также отметил важность патриотического воспитания, сохранения культуры и традиции народа.«Проводя мастер-классы, семинары в школах, заходя в актовый зал, я первым делом спрашивал: Кто такой Кажымукан Мунайтпасов? Кто такой Бауыржан Момышулы? И, к сожалению,60-70 процентов опрошенных не знали ответа на эти вопросы. Это реальная ситуация. Мы должны над этим задуматься», - добавил известный спортсмен.Напомним, в ходе единого Дня открытых дверей центров волонтерского движения АНК курировать работу волонтеров спортивного направления «Тәрбие» назначили рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Казахстана, известного спортсмена, палуана Сергея Цырульникова.