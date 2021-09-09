Мы помним жертв ядерных испытаний - председатель Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке прошло пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Пленарное заседание высокого уровня было созвано председателем Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром и прошло с участием заместителя Генерального секретаря ООН – Высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу. В качестве специально приглашенных гостей выступили Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, глава Офиса Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН в Нью-Йорке Вивиан Океке и представители гражданского общества.

Напомним, заседание было открыто видеообращением Первого Президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость деятельности, направленной на обеспечение глобальной безопасности, подчеркнув важность усилий казахстанской дипломатии по продвижению антиядерной тематики на международной арене.

В свою очередь, Волкан Бозкыр, отметив знаковую дату с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона, выразил солидарность с теми, кто до сих пор страдает от тяжелых последствий ядерных испытаний.

«Мы помним жертв ядерных испытаний. Мы чтим выживших. Мы исследуем унаследованное воздействие ядерного оружия, в том числе ядерных отходов», - подчеркнул глава Генассамблеи ООН.