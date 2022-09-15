Мы показали истину и неотъемлемую суть религии на Съезде – Папа Римский Франциск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил, что псевдорелигиозный терроризм, экстремизм, национализм, радикализм, скрывающийся под покровом сакральности все еще вызывает страхи и опасения по отношению к религии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе мы прошли этот путь. Спасибо, что приехали из разных частей света и привезли с собой богатство своей веры и культуры. Спасибо, что живо проживали эти дни общения, труда, усилия во имя диалога. Это столь ценно в это сложное время, омраченное не только пандемией, но и еще безумием войны. Слишком много ненависти, разделений и слишком мало диалога, понимания друг друга. В современном мире это еще более опасно и удручающе. Мы не сможем идти вперед, если останемся связанными и разделенными, скованными вопиющим неравенством. Поэтому благодарю вас за усилие к миру и единству. Благодарю местные власти, которые тепло приняли нас, старательно приняли и организовали этот Съезд. Благодарю дружелюбный, храбрый народ Казахстана, способный принимать другие культуры, сохраняющий свою благородную историю и ценные традиции», - сказал Папа Римский Франциск.

Понтифик отметил, что участникам Съезда представилась возможность показать всем истину и неотъемлемую суть религии.

«Девиз моего визита, который подходит к концу: «Посланники мира и единства». Девиз звучит во множественном числе, так как путь у нас общий. Это VII Съезд, который мы прожили милостью Божьей. Этот Съезд знаменует собой важный этап. С самого начала в 2003 году это событие проходило по примеру дня молитвы за мир в мире, который организовал в 2002 году Иоанн Павел II, чтобы еще раз заявить о позитивном вкладе различных традиций в диалоге и согласие между народами. После того, что случилось 11 сентября 2001 года, необходимо реагировать сообща на напряженную обстановку, которую терроризм всячески накалял насильственными действиями, из-за чего религия могла стать фактором конфликта. К сожалению, псевдорелигиозный терроризм, экстремизм, национализм, радикализм, скрывающийся под покровом сакральности все еще вызывает страхи и опасения по отношению к религии. Таким образом, в эти дни нам представилась прекрасная возможность собраться вместе и показать всем истину и неотъемлемую суть религии», - пояснил Понтифик.

Папа Римский Франциск отметил, что в декларации Съезда утверждается, что экстремизм, радикализм и любое подстрекание к ненависти, вражде, насилию не имеют ничего общего с подлинным религиозным духом и должны отвергаться самым решительным образом, осуждаться без каких-либо оговорок.

«Господь всемогущий сохранил всех людей равными, независимо от их религиозной, этнической и социальной принадлежности. Мы все согласны с утверждением, что в религиозном учении главным следует считать взаимное уважение и понимание», - добавил Понтифик.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

Фото: akorda.kz