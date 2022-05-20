20 Мая 2022 17:41

Мы похоронили 29 соседей из-за онкологии – жительница Нур-Султана обвинила АРЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Нур-Султана обвинила Акмолинскую распределительную электросетевую компанию в нарушении санитарных норм. Высоковольтные провода были проведены над жилыми домами, что привело к проблемам со здоровьем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1996 году АРЭК установил высоковольтные провода мощностью 110 тысяч вольт, нарушая все санитарные нормы и правила. Практически по нашим головам установили мощнейшие установки, и тем самым нанесли колоссальный вред нашему здоровью, нашей жизни. За этот период мы похоронили 29 соседей только из-за онкологии», - сообщила жительница дома, расположенного по переулку Культегин, 47, на встрече с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым.

По ее словам, жители самостоятельно провели медэкспертизу, и выяснилось, что 73% населения маленького переулка стоят на учете с хроническими сложными и онкологическими заболеваниями. А у ее 10-летнего ребенка в этом году образовалась опухоль, которая полежит оперированию.

«Мы поднимали эту проблему давно. Мы ходили к акционерам, объясняли, что они должны были в первую очередь подготовить площадку, соблюсти все саннормы и правила для безопасности людей. В ответ слышим: «А вы попробуйте докажите», «А кто вам сказал?», «Да мало ли, что было». Над нами издеваются. Мы столько унижений прошли», - посетовала она.

Также она отметила, что дома были построены за 50 лет до установки высоковольтных линий.

На встрече присутствовал главный инженер АРЭК Вячеслав Утябаев. Он заявил, что все санитарные нормы и правила были соблюдены, соответствующим образом был определен земельный участок и подготовлено проектное решение. На данный момент совместно с акиматом компания рассматривает строительство шунтирующей линии до подстанции «Городская» с исключением этого участка из эксплуатации. И предложил разрешить спор в суде.

В ответ вмешался заместитель акима Нур-Султана Ермек Кизатов.

«Это не красит главного инженера акмолинского РЭК (заявлять), что там соблюдена 20-метровая безопасная санитарная зона. Мы все ходили и видели своими глазами. (Санитарная зона) не обеспечивается однозначно. Надо принимать меры», - сказал он.

По его данным, всего в городе есть 3 участка, где проходит высоковольтная линия 110 киловольт, под которыми расположены жилые строения. Кроме переулка Культегин, это улицы Лермонтова и Жиенкулова.

Жители переулка Культегин потребовали от министра создать коллегиальную выездную комиссию с медиками и надзорными органами. Болат Акчулаков пообещал посетить жилые дома вместе со своими помощниками завтра, 21 мая, во время своего обеденного перерыва с 13.00 до 14.00 часов.