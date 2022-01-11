Мы подверглись настоящей атаке со стороны международного терроризма - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число террористов озвученное властями, более чем отражает реальность, так как каждый из них выполнял свою роль во всем этом кровавом «шоу», считает политолог Ислам Кураев, передает МИА «Казинформ».

«Мы подверглись настоящей атаке со стороны международного терроризма!

Террористические и экстремистские группировки воспользовались возможностью проходящих мирных протестов и обернули все в хаос. Если посмотреть на действия террористов и мародёров, то их действия были скоординированы заранее. Все мы понимаем, как сложен город Алматы, а следовательно имеем представления расположения тех или иных объектов.

Изначально митингующие были в двух точках Алматы Арена и Халык Арена, позже площадь Астана и площадь Республики. Однако, если со зданием акимата и резиденцией все более чем понятно, то, как можно объяснить появление людей у здания КНБ и ДВД города. Возможно, и этому есть объяснение, но после мародерство началось в одно и то же время, в разных точках города, где работали группы от 100 до 300 человек.

Самое важное, что были вскрыты банкоматы, взломаны здания банков и даже обменные пункты, двери и сейфы которых не открыть просто так, нужны инструменты. Но это не остановило мародёров, которые были заранее подготовлены.

В свою очередь, имеются кадры, где террористы профессионально занимают определенные позиции, слаженно открывают огонь по силовикам, двигаются от точки А к точке Б, а после занимают новые объекты.

На мой взгляд, число террористов озвученная властями более чем отражает реальность, так как каждый из них выполнял свою роль во всем этом кровавом «шоу». Главной целью террористические групп было создать максимальный хаос и вселить страх в горожан. Обычно, это традиционная методика террористические группировок.

Однако, наша страна выстояла от нападков террора», - написал политолог Ислам Кураев в Facebook.