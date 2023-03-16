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Мы подготовили план действий на основании требований народа – партия «Байтақ»

16 Марта 2023, 21:21
Мы подготовили план действий на основании требований народа – партия «Байтақ» Фото: t.me/tvkhabar24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Партия «Байтақ» особое внимание уделяет защите здоровья и прав людей, развитию чистой энергетики. Об этом рассказал председатель партии Азаматхан Амиртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель партии «Байтақ» - защита прав граждан, создание мощной экономики, ориентированной на здоровье населения и современные чистые технологии производства. Для нас высшим проявлением справедливости является сохранение жизни и здоровья человека. Партия имеет 10-летний опыт работы в качестве движения, хоть и была зарегистрирована недавно. Наши кандидаты выступают против алчного и беспощадного освоения природных ресурсов», - сказал Азамат Амиртаев во время теледебатов на телеканале «Хабар».

Именно поэтому, отмечает он, в составе партии задействованы специалисты всех отраслей.

«В нашей партии есть защитники экологии, ученые, юристы, экономисты, менеджеры, предприниматели, общественные деятели, врачи, учителя. Кроме того, в каждом регионе членами нашей партии становятся общественники. Наши кандидаты провели 3,7 тысячи собраний и встреч с широкой общественностью» - заверил спикер.

По его словам, представители партии через социальные сети охватили 4,5 млн человек.

«Члены партии разъяснили народу нашу платформу. На основании требований населения мы разработали план действий партии в Мажилисе и маслихатах. Мы обязаны защищать здоровье и права людей, бороться с загрязнением окружающей среды, развивать чистую энергетику и промышленность, привлекать новые технологии и инвестиции. В частности, наша задача – создать условия для жизни детей в чистой природе», - добавил А. Амиртаев.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.


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